Lösemi, çocukluk çağındaki kanser vakalarında birinci sırada yer alıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nazife Hürer 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında konuşarak, lösemi çocukluk çağındaki kanser vakalarının yaklaşık %30’unu oluşturarak sıklık sıralamasında birinci sırada yer alıyor” ifadesini kullandı.

Löseminin (kan kanseri) kemik iliğinde üretilen kan hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türü olduğunu belirten Hürer, hastalığın sebebinin tam olarak bilinmediğini de kaydetti.

Dr. Hürer, hastalığı tetikleyen ve hastalığın oluşmasında önemli rol oynayan faktörler bulunduğunu aktararak, “Bunlar bazı kromozomal hastalıklar, genetik yatkınlıklar, bazı viral enfeksiyonlar, yüksek doz radyasyona ve benzen türü kimyasal maddelere maruz kalmak gibi etkenlerdir” dedi.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda gebelik sırasında sigara içen annelerin çocuklarında artmış lösemi sıklığı saptandığına da dikkat çeken Hürer, özellikle hamilelik sürecinde sigaradan uzak durulmasının önemine işaret etti.

Dr. Hürer, çocuklar da lösemi hastalığının farklı belirtileri olduğunu da anımsatarak, anemi, enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, ateş, çeşitli kanamalar (burun, diş eti ve cilt altı kanamaları), ciltte sık sık çürükler, iştahsızlık, kilo kaybı, dalakta ya da karaciğerde büyüme, lenf düğümlerinde şişlikler, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlığının en belirgin belirtilerden olduğunu dile getirdi.

Lösemiyi erken tanılamanın en iyi yolunun hastalığın olası belirtilerine dikkat etmek olduğunu söyleyen Hürer, “Yapılan kan, kemik iliği, hücre tipini belirleme ve genetik tetkikler sonucu kesin tanısı konulabilir. Tanıdaki ayrıntılı testler genellikle lösemi tiplerini, tedavi prensiplerini belirlemede yardımcı olacak” dedi.

Dr. Hürer, beslenme alışkanlıklarının kansere neden olabileceğini kaydederek, kanserin gelişiminin de çocukların beslenme durumunu etkilediğinin altını çizdi.

Yeterli ve dengeli beslenmenin lösemili çocukların yaşam kalitesini arttırdığını belirten Hürer, hastalık sürecinde bağışıklık sistemini desteklemenin önemli olduğunu söyledi.

Hürer, yeterli ve dengeli beslenmenin neleri içerdiğini de açıklayarak, “Her besin grubundan çocuğun ihtiyacına uygun porsiyonlarda, temiz içeriklere sahip besinler tüketmesi gerekiyor” dedi.

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01/11/2021 15:28