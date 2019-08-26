Lösemi (Kan Kanseri) Nedir? Lösemi Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Lösemi (Kan Kanseri) Nedir?

Lösemi (kan kanseri), kemik iliği ve lenf sistemi de dahil olmak üzere vücudun kan yapıcı dokularında oluşan kanserdir.

Birçok kan kanseri türü vardır. Bazı kan kanseri türleri çocuklarda, bazıları ise erişkinlerde daha sık görülür.

Kan kansei genellikle beyaz kan hücreleri kaynaklıdır. Beyaz kan hücreleri güçlü enfeksiyon savaşçılarıdır – normalde büyürler ve vücudunuzda ihtiyaç duydukça düzenli bir şekilde bölünürler. Ancak kan kanseri olan kişilerde kemik iliği, düzgün bir şekilde işlev görmeyen anormal beyaz kan hücreleri üretir.

Kan kanseri tedavisi karmaşık olabilir. Tedavi kan kanserinin türüne, hastalığın prognozuna ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tedavinizi başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek stratejiler ve kaynaklar vardır.

Lösemi (Kan Kanseri) Belirtileri

Kan kanseri belirtileri, hastalığın türüne bağlı olarak değişebilir.

Ortak kan kanseri belirtileri ve semptomları:

Yüksek ateş veya titreme

Kalıcı yorgunluk, halsizlik

Sık veya ciddi enfeksiyonlar

Kilo kaybı

Şişmiş lenf düğümleri, genişlemiş karaciğer veya dalak

Kolay kanama veya morarma

Tekrarlayan burun kanamaları

Cildinizde küçük kırmızı lekelerin oluşması (peteşiler)

Özellikle geceleri aşırı terleme

Kemik ağrısı veya hassasiyet

Ne zaman Doktora Görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir belirti yaşıyorsanız, geç kalmadan doktordan randevu almalısınız.

Kan kanseri belirtileri genellikle spesifik değildir. Erken kan kanseri belirtilerini gözden kaçırmış olabilirsiniz, çünkü bunlar grip ve diğer yaygın hastalıkların semptomlarıyla benzerdir.

Nadiren de olsa, başka durumlar için yaptırdığınız kan testleri sırasında kan kansei olduğunuz keşfedilebilir.

Löseminin (Kan Kanseri ) Nedenleri Nelerdir?

Bilim adamları, kan kanserinin kesin nedenini henüz tam olarak anlamış değiller. Genetik ve çevresel faktörlerin birleşiminden geliştiği düşünülmektedir.

Lösemi Nasıl Oluşur?

Genel olarak, bazı kan hücrelerinin DNA’larında mutasyonlar oluştuğunda kan kanserinin meydana geldiği düşünülmektedir – her hücrenin içinde eylemi yönlendiren talimatlar vardır. Kan kanserine katkıda bulunabilecek hücrelerde başka değişikliklerde gerçekleşebilir.

Bazı anormallikler hücrenin büyümesine ve daha hızlı bir şekilde bölünmesine ve normal hücreler ölünce yaşamaya devam etmesine neden olur. Zamanla, bu anormal hücreler, kemik iliğindeki sağlıklı kan hücrelerini toplayarak, daha az sayıda sağlıklı beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi ve trombosit bırakarak, kan kanseri belirtilerine ve semptomlarına neden olabilir.

Lösemi Nasıl Sınıflandırılır?

Doktorlar kan kanserini, ilerleme hızına ve dahil olan hücre tipine bağlı olarak sınıflandırır.

Birincil sınıflandırma kan kanserinin ilerleme hızına bağlıdır:

Akut Lösemi

Akut kan kanserinde anormal kan hücreleri olgunlaşmamış kan hücreleridir (blast- lösemik hücre). Normal işlevlerini yerine getiremezler ve hızla çoğalırlar, böylece hastalık hızla kötüleşir. Akut kan kanseri agresiftir ver erken tedavi gerektirir.

Kronik Lösemi

Çok sayıda kronik kan kanseri türü vardır. Bazıları çok fazla hücre üretirken bazıları çok az hücre üremesine neden olur. Kronik kan kanseri daha olgun kan hücrelerinde gerçekleşir. Bu kan hücreleri daha yavaş çoğalır, birikir ve bir süre normal işlevlerini yaparlar. Kronik kan kanserinin bazı formları başlangıçta belirti göstermez ve yıllarca fark edilmeden veya tanı konulmadan varlığını sürdürebilir.

İkincil sınıflandırma etkilenen beyaz kan hücrelerinin tipine bağlıdır:

Lenfositik Lösemi

Bu tip kan kanseri lenfoid veya lenfatik doku oluşturan lenfoid hücrelerini (lenfositler) etkiler. Lenfatik doku bağışıklık sistemini oluşturur.

Miyelojenöz Lösemi

Bu tip kan kanseri miyeloid hücrelerini etkiler. Miyeloid hücreleri kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombosit üreten hücrelerin çoğalmasına neden olur.

Lösemi (Kan Kanseri) Türleri

Kan kanserinin başlıca türleri:

Akut Lenfositik Lösemi (ALL)

Küçük çocuklarda en sık görülen kan kanseri türüdür. Fakat ALL yetişkinlerde de görülebilir.

Akut Miyelojenöz Lösemi (AML)

AML yaygın bir kan kanseri türüdür. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülür. Yetişkinlerde AML en sık görülen akut kan kanseri türüdür.

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

En sık görülen kronik yetişkin kan kanseri olan CLL ile, tedaviye ihtiyaç duymadan yıllarca kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Kronik Miyelojenöz Lösemi (KML)

Bu tip kan kanseri esas olarak yetişkinleri etkiler. KML’li bir kişi, lösemi hücrelerinin daha hızlı büyüdüğü bir evreye girmeden önce aylar veya yıllar boyunca çok az veya hiç semptom göstermeyebilir.

Diğer Lösemi Türleri

Tüylü hücreli kan kanseri, miyelodisplastik sendromlar ve miyeloproliferatif bozukluklar da dahil olmak üzere diğer nadir görülen kan kanseri türleri de mevcuttur.

Lösemi (Kan Kanseri) Risk Faktörleri

Bazı kan kanseri türlerini geliştirme riskinizi artırabilecek faktörler:

Kanser Tedavisi Geçirmiş Olmak

Daha önce farklı bir kanser tedavisinde, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gören kişilerde, belirli tipte kan kanseri geliştirme riski artar.

Genetik Bozukluklar

Kan kanseri gelişiminde genetik anormalliklerin önemli rolleri vardır. Down sendromu gibi bazı genetik bozukluklar, kan kanseri riskini arttırabilir.

Bazı Kimyasallara Maruz Kalmak

Benzinde bulunan ve kimya endüstrisi tarafından kullanılan benzen gibi bazı kimyasallara maruz kalmak, bazı kan kanseri türlerini geliştirme riskini arttırabilir.

Sigara İçmek

Sigara içmek akut miyelojenöz kan kanseri riskini artırır.

Aile Öykünüzde Lösemi Olması

Aile üyelerinizden birine kan kanseri teşhisi konulduysa, kan kanseri geliştirme riskiniz artabilir.

Bununla birlikte, bilinen risk faktörleri olan çoğu insan kan kanseri değildir. Ve kan kanseri olan pek çok insan bu risk faktörlerinden hiçbirini yaşamayabilir.

Kaynak:Lösemi (Kan Kanseri) Nedir? Lösemi Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?