Lösemi (Kan Kanseri) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Lösemi (Kan Kanseri) Nedir?

Lösemi (kan kanseri), kemik iliği ve lenf sistemi de dahil olmak üzere vücudun kan yapıcı dokularında oluşan kanserdir.

Birçok kan kanseri türü vardır. Bazı kan kanseri türleri çocuklarda, bazıları ise erişkinlerde daha sık görülür.

Kan kansei genellikle beyaz kan hücreleri kaynaklıdır. Beyaz kan hücreleri güçlü enfeksiyon savaşçılarıdır – normalde büyürler ve vücudunuzda ihtiyaç duydukça düzenli bir şekilde bölünürler. Ancak kan kanseri olan kişilerde kemik iliği, düzgün bir şekilde işlev görmeyen anormal beyaz kan hücreleri üretir.

Kan kanseri tedavisi karmaşık olabilir. Tedavi kan kanserinin türüne, hastalığın prognozuna ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tedavinizi başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek stratejiler ve kaynaklar vardır.

Lösemi (Kan Kanseri) Teşhisi

Doktorlar, semptomlarınız başlamadan önce, rutin bir kan testinde kronik kan kanseri olduğunuzu bulabilirler. Böyle bir durumla karşılaşırsanız veya kan kanserinin her hangi bir belirtisini yaşıyorsanız doktorunuz sizden bu testleri yapmanızı isteyebilir:

Fizik Testi

Doktorunuz, anemiden(kansızlık) kaynaklanan soluk ten, lenf bezlerinin şişmesi, karaciğerve dalağınızın büyümesi gibi löseminin fiziksel belirtilerini araştırır.

Kan Testleri

Doktorunuz kanınızdan bir örnek alarak, anormal kırmızı, beyaz kan hücreleri veya trombosit düzeylerinizi inceler.

Kemik İliği Testi

Kemik iliği örneği, kalça kemiğinden çıkarılır. Kemik iliği uzun, ince bir iğne kullanılarak çıkarılır. Çıkarılan örnek, kan kanseri hücrelerini aramak için bir laboratuvara gönderilir. Yapılan özel testeler hastalığını gidişatını ve tedavi seçeneklerini belirler.

Lösemi (Kan Kanseri) Tedavisi

Kan kanseri tedavisi birçok faktöre bağlıdır. Yaşınıza ve genel sağlığınıza, sahip olduğunuz lösemi türüne ve merkezi sinir sistemi de dahil olmak üzere vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığına bağlı olarak kan kanseri tedavi seçeneklerinizi belirlenir.

Kan kanseri ile mücadele için kullanılan genel tedaviler:

Lösemide Kemoterapi

Kemoterapi lösemi için başlıca tedavi şeklidir. Bu ilaç tedavisi lösemi hücrelerini öldürmek için kimyasallar kullanır.

Sahip olduğunuz lösemi tipine bağlı olarak, tek bir ilacı veya ilaç kombinasyonunu alabilirsiniz. Bu ilaçlar kapsül şeklinde veya doğrudan damar içine enjekte edilebilirler.

Lösemide Biyolojik Terapi

Biyolojik terapi, bağışıklık sisteminizin lösemi hücrelerini tanımasına ve saldırmasına yardımcı olan tedavi şeklidir.

Lösemide Hedefli Terapi

Hedefli terapi, kanser hücrelerinizdeki belirli güvenlik açıklarına saldıran ilaçlar kullanır.

Örneğin, ilaç imatinib (Gleevec), kronik myelojenöz lösemi olan kişilerin lösemi hücreleri içindeki bir proteinin etkisini durdurur. Bu hastalığın kontrolüne yardımcı olabilir.

Lösemide Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, lösemi hücrelerine zarar vermek ve büyümelerini durdurmak için X ışınları veya diğer yüksek enerjili ışınlar kullanır. Radyasyon tedavisi sırasında, büyük bir makine etrafta hareket ederken, radyasyonu vücudunuzdaki hassas noktalarına yönlendirir.

Vücudunuzun lösemi hücrelerinin bulunduğu belirli bir bölgesine radyasyon veilebilir veya tüm vücudunuzda radyasyon verilebilir. Radyasyon tedavisi kök hücre nakli için de verilebilir.

Lösemide Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, hastalıklı kemik iliğini sağlıklı kemik iliği ile değiştirmek için kullanılan bir prosedürdür.

Kök hücre nakli öncesinde, hastalıklı kemik iliğini yok etmek için yüksek dozda kemoterapi veya radyasyon tedavisi uygulanır. Daha sonra kemik iliğini ve bölgede ki kanı yeniden oluşturmaya yardımcı olan kök hücre infüzyonu uygulanır.

Bir donörden kök hücre alabilirsiniz veya bazı durumlarda kendi kök hücrelerinizi kullanabilirsiniz. Bir kök hücre nakli, bir kemik iliği transplantına çok benzer.

Lösemi İle Başa Çıkmak ve Destek

Lösemi tanısı sizin için oldukça yıkıcı olabilir – özellikle yeni tanı konulan bir çocuğun ailesi için daha da zor olabilir. Zamanla, hastalığın sıkıntıları, belirsizlikleri ve hastalığın gidişatı ile başa çıkmanın yollarını bulacaksınız.

O zamana kadar, aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

İleride ki bakımınız ve hastalığınız hakkında yeterince bilgi sahibi olmaya çalışın. Tedavi seçenekleriniz ve prognozunuz dahil olmak üzere doktorunuza hastalığınız hakkında danışınız. Kan kanseri hakkında daha fazla bilgi edindikçe, tedavi kararlarında daha emin olabilirsiniz.

“Lösemi” terimi kafa karıştırıcı olabilir çünkü kemik iliğini ve kanı etkilemesi dışında benzer olmayan bir grup kanser ile belirtileri benzerlik gösterebilir. Kendi lösemi türünüzü bulmak ve yeterince bilgi edinmek için fazla zaman harcayabilirsiniz. Bundan kaçınmak için doktorunuza mümkün olduğunca spesifik sorular sorunuz, ve hastalığınızın türünü ve tedavi seçeneklerinizi doktorunuz ile konuşmaktan çekinmeyin.

Her randevu öncesi doktorunuza sormak istediğiniz soruları not alın

Arkadaşlarınızı ve ailenizi kendinize yakın tutun. Yakın ilişkilerinizi güçlü tutmak kan kanseri ile başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınız ve aileniz, bakımınıza yardımcı olurken, size duygusal destekte sağlayabilirler.

Konuşacak iyi birini bulun. Umutlarınız ve korkularınız hakkında konuşacağınız birini bulmak size iyi gelebilir. Aile yakınınız, arkadaşlarınız veya destek grupları olabilir. Bölgenizde ki destek grupları veya kanser toplulukları hakkında doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

Kendinize iyi bakın. Hastalığın sıkıcı seyri içerisinde kendinize daha da iyi bakmalısınız, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilir, sizi yormayacak egzersizler yapabilirsiniz.

Randevular kısa olabileceğinden, iyi hazırlanmış olmak iyi bir fikirdir.

Neler Yapabilirsiniz?

Herhangi bir randevu öncesi kısıtlaması olup olmadığından haberdar olun. Randevuyu hazırlarken, beslenmenizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şeyler olup olmadığını doktorunuza danışın.

Randevuyu planladığınız nedenden alakasız görünebilecek bile olsa bütün belirtilerinizi yazın.

Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi yazın.

Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Doktorunuza sormak için sorular hazırlayın.

Doktorunuzla geçirdiğiniz süre sınırlıdır, bu yüzden soruların bir listesini hazırlamak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Lösemi ile ilgili doktorunuza sorabileceğiniz sorular:

Kan kanseri miyim?

Kan kanserimin türü nedir?

Daha fazla teste ihtiyacım var mı?

Tedaviye ne zaman başlamam gerekiyor?

Tedavi seçeneklerim nelerdir?

Her tedavi seçeneğinin potansiyel yan etkileri nelerdir?

Tedavi günlük hayatımı nasıl etkiler? Çalışmaya devam edebilir miyim veya okula gidebilir miyim?

Farklı sağlık koşullarına sahibim. Onları birlikte nasıl en iyi şekilde yönetebilirim?

Bir uzman görmeli miyim?

Kaynak:Lösemi (Kan Kanseri) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?