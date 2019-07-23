Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Lösemili Çocuklar için yapılan yardım ve balık tutma etkinliği büyük ilgi gördü.

Murat Şentürk ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde çok anlamlı ve güzel bir organizasyona imza attılar.

Hem balık tutma yarışması düzenlediler hem de Kanser Hastaları'nın yardım kutusuna gönüllerinden kopan yardımlarla Lösemili çocuklara umut olmaya çalıştılar. Yarışma şeklinde geçen etkinlikte herkese ufak ödüller verilirken, herkes gönlünden kopan yardımları yaparak güzel ve sosyal sorumluluk projesine imza attılar.

Son dönemlerin en güzel setleri ile ön planda olan DJ Burak Gezer'de yarışmaya renk kattı, Etkinlik hakkında açıklama yapan Murat Şentürk, ilerde daha fazla sosyal sorumluluk projesi ile balık tutma etkinliklerini gerçekleştireceklerini katılan bütün arkadaşlara ve sponsorlara sonsuz teşekkür etti, çorbada bizimde tuzumuz olduysa ne mutlu diye sözlerini noktaladı.

OnAir Haber - Engin Bulut