Louis van Gaal imzayı attı: 19 yıl sonra eski takımıyla anlaştı

Eredivisie'de sezona iyi başlamayan ve alınan sonuçların ardından Futbol direktörü Sven Mislintat'la yollarını ayıran Ajax, danışmanlık görevi için Louis van Gaal'le anlaştı.



Hollanda ekibinden yapılan açıklamada bu sezon alınan kötü sonuçlara son verebilmek için deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı belirtildi.



Louis van Gaal, 1991-97 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax'ta 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

13 yıl sonra Devler Ligi'ne katılamadı

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Ajax, 13 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edemedi.



Bu sezona ligde Heracles galibiyetiyle başlayan Ajax, sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Ajax, topladığı 5 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.



Bir maçı eksik olan Ajax'ın RKC Waalwijk'le oynadığı maç, Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen'in yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıda kalmıştı.

"Yukarıya giden yolu bulmayız"

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Louis van Gaal yeni görevine ilişkin, "Ajax'a yardım etmek ve futbol bilgimle destek olmak istiyorum. Yine yukarıya giden yolu bulmalıyız." dedi.