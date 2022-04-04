Louvre Müzesi 26.8 milyonluk rekor satışa engel oldu

Mona Lisa ve Kana’da Düğün gibi dünyaca ünlü sanat eserlerinin yer aldığı Paris Louvre Müzesi, Fransız ressam Jean Siméon Chardin’ın ünlü tablosunun tarihi satışını durdurdu.

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04/04/2022

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Louvre Müzesi 26.8 milyonluk rekor satışa engel oldu

Louvre Müzesi, Fransız ressam Jean Siméon Chardin'ün ünlü tablosu 'Yabani Çilek Sepeti'ni (1761) ‘ulusal hazine’ olarak nitelendirerek satılmasına engel oldu.

New York’lu galerici Adam Williams’a 26.8 milyon dolara satılan ünlü tablonun Louvre Müzesi tarafından iadesi istendi. Tablonun tarihi ve değeri göz önünde bulundurulduğunda, Fransız yasalarına göre ‘ulusal hazine’ olduğu ve bu nedenle satışının yapılmasının imkansız olduğu belirtildi.

ULUSAL HAZİNE ENGELİ

Yasalara göre eğer bir eser ‘ulusal hazine’ kategorisine girerse devlet, eserin satışına iki buçuk yıl boyunca engel olabilir. Benzer bir hadise, Rembrandt’in The Standard Bearer(1639) isimli eserinin 2019 yılında satışının durdurulmasında yaşanmıştı.

Bir sanat eserinin ulusal hazine olarak ilan edilmesi, Avrupa’da önemli eserlerin satışını veya ihracatını önlemek için kullandığı bir yöntem.

04/04/2022 14:55
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TAGS: Louvre Müzesi, haber, dünya
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