'Love Story' filmiyle tanınan efsanevi oyuncu yaşamını yitirdi

1970’li yıllara damga vuran ABD’li ünlü aktör Ryan O’Neal’ın yaşamını yitirmesi hayranlarını üzüntüye boğdu. Haber, oyuncunun oğlu Patrick O’Neal tarafından paylaşıldı.

Cuma öğleden sonra sosyal medyada paylaşım yapan Patrick, “Bu şimdiye kadar söylemek zorunda kaldığım en zor şey ama işte başlıyoruz.”

“Babam bugün, sevgi dolu ailesi yanındayken huzur içinde vefat etti.” diye yazdı.

Günün ilerleyen saatlerinde de merhum oyuncunun kızı Tatum O'Neal, People'a bir açıklama yaptı.Tatum, “Babamın vefatından büyük üzüntü duyuyorum. O benim için dünyalara bedeldi. Onu çok seviyordum ve onun da beni sevdiğini biliyordum. Onu sonsuza kadar özleyeceğim ve bu kadar iyi anlaştığımız için kendimi çok şanslı hissediyorum.” diye konuştu.

O'Neal en son 6 Kasım 2023'te Kaliforniya’da bir yardımcının tekerlekli sandalyeden arabasına binmesine yardım ederken görüldü.

Ünlü aktör, 1970'lerde kızı Tatum'la birlikte rol aldığı ve “Paper Moon”un da aralarında bulunduğu filmleriyle tanınıyordu. Ayrıca Ali MacGraw'la birlikte rol aldığı gişe rekorları kıran filmi “Love Story” ile de 1970 yılında En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.