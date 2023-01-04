Lozan Mustafa lakabıyla tanınan bir isim

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Mustafa Ramadan Şoföroğlu… Çok sevilen, güler yüzlü, yıllarca Baf’ın Susuz köyünde ve Lefkoşa’da taksicilik yapmış bir isim…

Susuz köyüne ilk otobüsü getiren kişi olarak da bilinen Şoföroğlu, Lozan otobüslerinde ve taksi ofisinde çalıştığı yıllarca şoförlük yaptığı için ona “Lozan Mustafa” lakabı verildi.

Yedi evlat sahibi olan Şoföroğlu, 1967 yıllarında Güney Kıbrıs’a geçebilen birkaç taksiciden biriydi.

Mustafa Ramadan Şoföroğlu, 10 Ekim 1918’de Baf’ın Susuz köyünde doğdu.

İki çocuklu bir ailenin oğlu olan Şoföroğlu, küçük yaşta annesini kaybetti. Babası, teyzesiyle evlenince Şoföroğlu, halasının yanında kalmayı istedi. Teyzesinden bir erkek kardeşi daha olan Mustafa Ramadan Şoföroğlu, 9 yaşına geldiğinde babasını kaybetti.

Şoföroğlu, annesi olarak halası Hiybeti’yi ve babası olarak da eniştesi Salih Ado’yu bildi.

Halası ve eniştesi tarafından büyütülen Şoföroğlu, lise ikinci sınıfa kadar okudu. 19 yaşında aynı köyden Nazife Emirzade’yle evlendi. Şoföroğlu, ilk çocuğu altı aylıkken İngiliz askeri yazıldı ve İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. Üç yıl Yunanistan’da savaşan, Almanlara esir düşen Şoföroğlu, dört yıl Almanya, Avusturya sınırında esir kaldıktan sonra memleketine, ailesinin yanına döndü. Döndüğünde altı aylık olarak bıraktığı oğlu , 7 yaşındaydı.

Mustafa Ramadan Şoföroğlu, Susuz köyüne ilk otobüsü getiren kişidir… Köyde otobüs şoförlüğü yapan Şoföroğlu, Vauxhall marka salon araba alarak taksiciliğe de başladı.

Yıllarca şoförlük yaparak ekmek parasını kazanan Şoföroğlu, çocuklarına daha iyi bir eğitim ve gelecek sağlayabilmek için köyde yaşamak istemedi ve 1950 yılında Lefkoşa’ya yerleşti. Önce Çağlayan ardından da Küçük Kaymaklı’ya yerleşen Şoföroğlu, Lefkoşa’da uzun süre İngiliz komutanlarının şoförlüğünü yaptı. Çok iyi İngilizce, Rumca ve Almancası vardı.

1960’da Lozan otobüslerinde şoförlük yapmaya başlayan Şoföroğlu, piyangodan büyük ikramiyeyi kazanınca, son model bir Mercedes alarak, vefatına kadar taksicilik mesleğine devam etti.

Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda ilk Lozan Taksi yazıhanesini kuranlar arasında olan Şoföroğlu, uzun süre burada çalıştıktan sonra birkaç arkadaşıyla Sarayönü’nde Ankara Taksi’yi kurdu.

1963’de ailesiyle Hamitköy’e göç eden Şoföroğlu, bir arkadaşının yardımıyla K.Kaymaklı’daki evinin önündeki arabasını Hamitköy’e getirtti. Orada yine bir müddet Lozan otobüsleriyle Lefkoşa’ya yolcu taşıyan Şoföroğlu, “Lozan Mustafa” lakabıyla tanınıyordu. Hamitköy’de iki yıl çadırlarda, iki yıl da barakalarda ailesiyle birlikte göçmen olarak yaşayan Mustafa Ramadan, çocuklarını okullarından hiç alıkoymadı.

Mustafa Ramadan Şoföroğlu, bütün çocuklarını okutmanın gururunu yaşadı.

Şoföroğlu, 1967’de Göçmenköy’e yerleşti ve yine kendi arabasıyla taksiciliğe devam etti. O yıllarda Rum tarafına geçebilen birkaç taksiciden biri olan Şoföroğlu, Rum tarafına birçok hasta taşıdı.

Şoföroğlu, yaşamayı, eğlenmeyi seven bir insandı. Özverili, sevecen, fedakar kişiliğe sahip olan Şoföroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu 1974’de hayatını kaybetti.

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04/01/2023 17:52