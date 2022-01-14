LSD türü uyuşturucu meselesinde bir kişi daha tutuklandı

Mağusa’da ele geçirilen kanunsuz uyuşturucu ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 09.09.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.T.S.(E-24)’nin tasarrufunda tespit edilen uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 41 adet LSD türü kağıt parçaları ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.F.A.(E-30) 13.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2022 11:49