LŞK Cup 2024 başladı

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11/10/2024

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LŞK Cup 2024 başladı

KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 (10+ Kategori-2 Turnuvası), 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında LŞK kortlarında gerçekleşiyor. LŞK CUP 2024 de 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

10+ TEK KIZLAR - Round Robin

Sahil Ece Yerebakan -      Beren Başaran   6/0 6/2

Girne Umut Yerebakan - Özay Barutcu                    1/6 2/6

Almira Akşahin - Enra Çakartaş                                 6/3 6/2

Yezda Öksüzoğulları - Vera Gazi                                6/3 6/4

Hatice Kırçay - Esila Işıklı                                                            6/1 6/1

Anastasiia Elshina - Özüm Fahrioğlu                         6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER - Round Robin

Konstantın Kan - Deniz Varoğlu                                 6/0 6/2

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu                            7/5 6/0

Recep Yalovalı - Devin Bedevi                                    6/0 6/3

Baran Adalıer - Aren Yumurtacıoğlu                        6/2 6/0

Kuzey Pilli - Çınar Tüzünkan                                        6/1 6/1

Osman Aren Başaran - Cenk May                                            6/0 6/0

Yalın Yurtsever - Pars Ozan                                         6/0 6/0

11/10/2024 19:27
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TAGS: LŞK Cup 2024 başladı
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