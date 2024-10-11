LŞK Cup 2024 başladı

KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 (10+ Kategori-2 Turnuvası), 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında LŞK kortlarında gerçekleşiyor. LŞK CUP 2024 de 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

10+ TEK KIZLAR - Round Robin

Sahil Ece Yerebakan - Beren Başaran 6/0 6/2

Girne Umut Yerebakan - Özay Barutcu 1/6 2/6

Almira Akşahin - Enra Çakartaş 6/3 6/2

Yezda Öksüzoğulları - Vera Gazi 6/3 6/4

Hatice Kırçay - Esila Işıklı 6/1 6/1

Anastasiia Elshina - Özüm Fahrioğlu 6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER - Round Robin

Konstantın Kan - Deniz Varoğlu 6/0 6/2

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 7/5 6/0

Recep Yalovalı - Devin Bedevi 6/0 6/3

Baran Adalıer - Aren Yumurtacıoğlu 6/2 6/0

Kuzey Pilli - Çınar Tüzünkan 6/1 6/1

Osman Aren Başaran - Cenk May 6/0 6/0

Yalın Yurtsever - Pars Ozan 6/0 6/0