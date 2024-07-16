Lşk Cup Tamamlandı

LŞK CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında tamamlandı. LŞK CUP da oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL

Almira Akşahin – Kayra Yüceer 5/7 4/6

TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL

Nehir Gürses - Servet Tel 2/6 6/4 3/10

TEK KADINLAR GRUP 3 - FİNAL

Melin Akçın - Hatice Kırçay 7/6 2/6 6/10

TEK KADINLAR GRUP 4 - FİNAL

Beren Dede - Maya Veysi 6/2 6/1

TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL

Akay Ali Sağkanat - Asım Aras Astan 6/0 6/0

TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL

Çağ Refikoğlu - Konstantın Kan 0/6 0/6

TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL

Yalın Yurtsever - Oğuz El Erian 4/6 1/6

TEK ERKEKLER GRUP 4 - FİNAL

Pars Ozan - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/4 6/4

LŞK CUP 2024 SIRALAMALARI

10+ KADINLAR SIRALAMASI

GRUP-1

1. Kayra Yüceer

2. Almira Akşahin

GRUP-2

1. Servet Tel

2. Nehir Gürses

GRUP-3

1. Hatice Kırçay

2. Melin Akçın

GRUP-4

1. Beren Dede

2. Maya Veysi

10+ ERKEKLER SIRALAMASI

GRUP-1

1. Akay Ali Sağkanat

2. Asım Aras Astan

GRUP-2

1. Konstantin Kan

2. Çağ Refikoğlu

GRUP-3

1. Oğuz Elerian

2. Yalın Yurtseven

GRUP-4

1. Pars Ozan

2. Yaşar Hüseyin Cahitoplu

GRUP-5

1. Levent Ökeren

2. Aren Yumurtacıoğlu