Lşk Cup Tamamlandı
16/07/2024
LŞK CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında tamamlandı. LŞK CUP da oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL
Almira Akşahin – Kayra Yüceer 5/7 4/6
TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL
Nehir Gürses - Servet Tel 2/6 6/4 3/10
TEK KADINLAR GRUP 3 - FİNAL
Melin Akçın - Hatice Kırçay 7/6 2/6 6/10
TEK KADINLAR GRUP 4 - FİNAL
Beren Dede - Maya Veysi 6/2 6/1
TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL
Akay Ali Sağkanat - Asım Aras Astan 6/0 6/0
TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL
Çağ Refikoğlu - Konstantın Kan 0/6 0/6
TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL
Yalın Yurtsever - Oğuz El Erian 4/6 1/6
TEK ERKEKLER GRUP 4 - FİNAL
Pars Ozan - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/4 6/4
LŞK CUP 2024 SIRALAMALARI
10+ KADINLAR SIRALAMASI
GRUP-1
1. Kayra Yüceer
2. Almira Akşahin
GRUP-2
1. Servet Tel
2. Nehir Gürses
GRUP-3
1. Hatice Kırçay
2. Melin Akçın
GRUP-4
1. Beren Dede
2. Maya Veysi
10+ ERKEKLER SIRALAMASI
GRUP-1
1. Akay Ali Sağkanat
2. Asım Aras Astan
GRUP-2
1. Konstantin Kan
2. Çağ Refikoğlu
GRUP-3
1. Oğuz Elerian
2. Yalın Yurtseven
GRUP-4
1. Pars Ozan
2. Yaşar Hüseyin Cahitoplu
GRUP-5
1. Levent Ökeren
2. Aren Yumurtacıoğlu16/07/2024 18:49