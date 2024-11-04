LTB - EMAA Yeni Dönem Kursları için kayıtlar başladı

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04/11/2024

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LTB - EMAA Yeni Dönem Kursları için kayıtlar başladı

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde her dönem düzenlenen sonbahar dönemi kursları için kayıtlar başladı.

 6-9, 10-12 ve  8-10 yaş gruplarında düzenlenen kurslar, Resim Atölyesi ve Çocuk Atölyesi katagorilerinde gerçekleşecek. 8 hafta sürecek ve eğitmenliğini Ozan Özgenler ile Ülviye Karabaşak’ın yapacağı kurslar  16 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.

Eğlenceli ve yaratıcı ortam içinde çocukların kendilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulacağı atölye çalışmaları EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Kurslar
Çocuk Atölyesi – Eğitmen: Ozan Özgenler
Cumartesi, saat:10:00 (8-10 yaş)
Kurs yeri: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Resim Atölyesi - Eğitmen: Ülviye Karabaşak

Cumartesi, saat: 13.30 - 14.30 (6-9 yaş)

Cumartesi, saat: 14.30 - 15.30 (10-12 yaş)

04/11/2024 10:31
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TAGS: haber, kıbrıs
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