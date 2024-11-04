LTB - EMAA Yeni Dönem Kursları için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde her dönem düzenlenen sonbahar dönemi kursları için kayıtlar başladı.

6-9, 10-12 ve 8-10 yaş gruplarında düzenlenen kurslar, Resim Atölyesi ve Çocuk Atölyesi katagorilerinde gerçekleşecek. 8 hafta sürecek ve eğitmenliğini Ozan Özgenler ile Ülviye Karabaşak’ın yapacağı kurslar 16 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.

Eğlenceli ve yaratıcı ortam içinde çocukların kendilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulacağı atölye çalışmaları EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Kurslar

Çocuk Atölyesi – Eğitmen: Ozan Özgenler

Cumartesi, saat:10:00 (8-10 yaş)

Kurs yeri: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Resim Atölyesi - Eğitmen: Ülviye Karabaşak

Cumartesi, saat: 13.30 - 14.30 (6-9 yaş)

Cumartesi, saat: 14.30 - 15.30 (10-12 yaş)