LTB 55 İş yeri denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 9 ile 13 Temmuz tarihleri arasında 55 iş yeri denetlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre denetimler sonucunda 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Elif Yaman Berber Salonu isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 3 Büfe, 4 Restoran, 2 Gıda imalathanesi, 9 Kafeterya, 2 Bar, 1 Pastane, 2 Oto Galeri, 2 Kahvehane, 3 Pansiyon, 4 Market, 2 Dernek lokali, 1 Bet Ofis, 4 Gıda Deposu, 1 Kasap, 2 Spor Salonu, 13 Kuaför ve Berber Salonu