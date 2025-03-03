LTB 6 iş aracı aldı

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03/03/2025



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), araç filosuna 6 iş aracı ekledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 1 traktör, 2 kendinden yükleyici çekirge, 1 damperli kamyon ve 2 çöp kamyondan oluşan araçlar, Lefkoşa’nın temizlik, altyapı ve diğer ilgili belediye hizmetlerinde hızlı ve verimli çözümler sunulmasına katkı sağlayacak.

Araçlar, Kira İhale Komisyonu’nun değerlendirdiği teklifler sonucunda finansmanı öz kaynaklarla sağlanan ihale süreciyle alındı.

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TAGS: LTB, haber, kktc
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