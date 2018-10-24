LTB 66 İş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 15 Ekim le 19 Ekim tarihleri arasında 66 iş yeri denetlendi.5 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Hatice Yıldız Berber Salonu isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 2 Cafe, 3 Gıda İmalathanesi, 1 Bar, 11 Market, 4 Dernek Lokali, 1 Gıda Deposu, 2 Off Licence, 3 İnternet Cafe, 3 Pansiyon, 1 Kahve, 3 Oto Yıkama, 1 Büfe, 13 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 öğrenci Yurdu, 1 Dövme Stüdyosu, 1 Süt Ürünü İşletmesi, 4 Kasap.