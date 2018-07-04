HABER KIBRIS

LTB 73 işyeri denetledi

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04/07/2018

LTB 73 işyeri denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi 18-29 Haziran’da 73 işyeri denetledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, denetimlerde Mine Yayla Berber Salonu isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“5 Gıda İmalathanesi, 5 Restoran, 1 Kafeterya, 1 Oto Yıkama, 3 Oto Galeri, 2 Büfe, 1 Su otomatı, 1 Düğün Salonu, 9 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 3 Piliç Satış Yeri, 1 Süt ürünleri Satış Yeri, 14 Market, 4 Gıda Deposu, 3 Dernek Lokali, 5 Spor Salonu, 1 Off Licence, 10 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Öğrenci Yurdu ve 1 Park Büfesi”

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TAGS: ltb, iş yeri denetim, haber, lefkoşa
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