LTB Açık Pazar, bu haftadan itibaren Pazar günleri kurulacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Pazarının eskiden olduğu gibi bu haftadan itibaren Pazar günleri kurulacağını belirterek, Pazar günü kurulum yapmak istemeyen esnafa ayrıca Salı günü de yer alma şansı sağlanacağını vurguladı.

Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yaparak, son 3 gündür kamuoyunda LTB Açık Pazar hakkında çeşitli yorum, görüş, eleştiri ve eleştirinin birkaç tık ötesine de bazen geçebilen ifadelerin mevcut olduğuna işaret etti.

Harmancı, LTB Açık Pazarı’nın geleneksek olarak yıllardır Pazar günleri kurulduğuna da dikkat çekerek, “Pandemi döneminde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı hem pazarcı esnafımızın gelir kayıplarını minimuma indirmek hem de halkımızı alıştığı pazardan mahrum bırakmamak için Cumartesi gününe pazarı almıştık. Yeni yerimiz umarım hava müsaade ederse bu akşam farklı etkinliklerle açılacak biz de bundan böyle Kent pazarımızı Merkez Lefkoşa'da gerçekleştireceğiz” dedi.

Pazarcı esnafıyla gerçekleştirmiş olduğu tanıtım toplantısında gün konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Harmancı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Orada parçalı bir yapı ve istek durumu vardı. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda muhtarlarımızın yüzde 90'ı açık pazarı Pazar günü kurulmasını sağlık verdi. Bizde o gün bir muhtarımızın önerisi üzerine halka muhtarlar aracılığı ile anket yaptırma kararı almıştık. 628 kişiye yapılan anket sonucu da yüzde 60'ın üzerinde kent pazarının Pazar günleri kurulması yönünde ankete katılanlar görüş bildirdiler. Elbette bu bir görüş, ayrıca sadece pazar yeri olarak da dizayn etmediğimiz bu mekanda Cumartesi farklı aktiviteleri gerçekleştirebilmemiz de önemli bunu da mekanın canlı bir şekilde özellikle yaz aylarında yaşaması için düşünmek zorundayız.

Pazar günü kurulum yapmak istemeyen esnafımıza ayrıca Salı günü de burada yer alma şansı sağlanacak.

Tüm bunların ışığında Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Pazarının eskiden olduğu gibi bu haftadan itibaren Pazar günleri kurulacağını kamuoyu ile paylaşmak isterim.”

Bu habere tepkiniz:



16/06/2021 13:29