LTB Arasta Bölgesinde Kazı Yapacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Arasta bölgesinde kanalizasyon tamirat kazısı yapılacağından yayalara yönelik uyarıda bulundu.
22/06/2021
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Arasta bölgesinde kanalizasyon tamirat kazısı yapılacağından yayalara yönelik uyarıda bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Arasta girişinde İplik Pazarı olarak bilinen meydandan, Kadınlar Pazarı Sokak istikameti yönünde 23 Haziran-26 Haziran tarihleri arasında kanalizasyon ana hat tamirat kazısı yapılacaktır. Çalışmalar boyunca yayaların yönlendirmelere uymaları önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.