LTB Asbaşkanı Ecesoy bugün öğlen defnedilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ecesoy için, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde saat 10.30’da saygı töreni düzenlenecek. 22 yıl belediyede aktif olarak görev yapan Önder Ecesoy, emekli olmasının ardından da iki dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulunmuştu. Ecesoy halen LTB Belediye asbaşkanı olarak görev yapmaktaydı. Uzun süredir kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavisi süren Ecesoy, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşama veda etmişti. Ecesoy, belediyede düzenlenecek saygı töreninin ardından, Lefkoşa Belediye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.