LTB Başbakanlık kavşağında yağmur suyu drenaj çalışmasına başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), öz kaynaklarıyla Başbakanlık kavşağı ile cadde boyunca sel ve taşkın riski bulunan sorunlu alanlara kalıcı çözüm için yağmur suyu drenaj çalışmasına başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kış mevsimini sorunsuz yaşamak için Lefkoşa’nın ana arterlerinden Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yer alan Başbakanlık kavşağındaki yağmur suyu drenaj çalışması okullar açılmadan 40 gün içerisinde tamamlanacak.

-Çalışmalar boyunca geçici trafik düzenlemesi

Çalışmalar boyunca geçici trafik düzenlemesine gidiliyor. Taşkınköy ve Göçmenköy bölgesinden Başbakanlığa doğru gelişte, Gelibolu bölgesindeki yeni köprüye yönlendirme yapılacak. Vatandaşlar, Gelibolu bölgesi üzerinden şehrin içerisine ulaşabilecek.

Ortaköy ışıklarından Başbakanlık yönüne gelişte, eski Bixi kola önünden orta refüjde sağlanacak açık alandan Arun’un olduğu karşı şeride yönlendirme yapılıyor. Başbakanlık yönüne gidiş tek şeritten olurken, Başbakanlık ışıklarından Ortaköy’e gidiş yönünde 100 metrelik alanda tek şeritten ilerleniyor.

Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi gerekli tüm uygulamaları yaptı ve önlemleri aldı. Vatandaşlar, çalışmalar süresince Alo 185 çözüm hattına 7/24 ulaşabilecek.

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03/08/2022 13:23