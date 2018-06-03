LTB Başkanı Harmancı: Toplum bize ‘yola devam’ derse..

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı 2018-2022 dönemi bütçesi için sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile birlikte çalışma yapmak istediklerini belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı, Belediye’nin sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Harmancı dün sırasıyla Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkez (FOGEM) Başkanı Salih Düşemeci ve Merkez yöneticileriyle bir araya geldi.

Biyologlar Derneği ile olan görüşmesinde, geçmiş dört yıl içerisinde dernekle birçok alanda organik bağlar geliştirdiklerini, birçok projede bir araya geldiklerini anımsatan LTB Başkanı Harmancı, “Bu yıl da karşılıklı güvene dayalı doğal ilişkilerimizi sürdürmek ve kapasitemizi bilerek sorunlara çözümler etmek hedefindeyiz” dedi.

3 yıl boyunca, haşerelerle, kimyasal kullanmadan, biyolojik mücadeleyi sürdürdüklerine işaret eden Mehmet Harmancı, bu yıl Haspolat Artıma Tesisi’nde oluşan bir durum nedeniyle istemeden de olsa kimyasal müdahalede bulunmak zorunda kaldıklarını, ancak biyolojik mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurguladı. Harmancı, “Çevre sağlığı bizim için son derece önemli. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha da donanımlı olacağız” dedi.

Harmancı, 2018-2022 dönemi için demokratik bütçe çalışması yapmayı hedeflediklerini, bu amaçla sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile istişare ederek hep birlikte nelerin karşılanabileceği konusunda görüş birliğine varabileceklerini kaydetti.

Harmancı 4 yıllık yeni dönemde daha güzel bir Lefkoşa yaratmak için çalışacaklarını ve her yıl 10 bin ağaç dikmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sivil toplum örgütlerinin 150’nin üzerinde bina ihtiyacı olduğuna işaret eden Harmancı, bu ihtiyacı karşılamanın zor olacağını ancak, bir sivil toplum merkezi konusunda çalışma sözü verdiğini belirtti.

FOGEM Başkan ve üyeleriyle buluşan Harmancı, bu örgütle de dört yıl boyunca yakın ilişki içerisinde olduklarını, birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Harmancı, “Birlikte şehrin kültür-sanat yaşamına katkı koyduk. Henüz Çağlayan’daki Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ yokken sizler, şehrin kültür-sanat festivallerini ayakta tuttuğunuz için sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Bazen, LTB’nin neden bir folklor ekibi olmadığı sorusuyla da karşılaştığına dikkat çeken LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Çünkü tüm folklor ekipleri bizim. Bu nedenle ayrı bir folklor derneği kurmamız gerekmiyor. Ancak Haspolat’ın bir folklor ekibine ihtiyacı var. O konuda sizlerin bilgi birikiminden yararlanmak isteriz” diye konuştu.

Harmancı sözlerini, “İyi niyetle çalışacağız. 24 Haziran’da toplumun takdiri ve kararına saygılıyız. Toplum bize ‘yola devam’ derse, Lefkoşa’yı ileriye götürmek için attığımız adımları çok daha artırarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diyerek sonlandırdı.