LTB Başkanı Harmancı, Fransız Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, görüşmede LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Fransız Büyükelçisi’ne belediyenin çalışmaları ve LTB’nin Lefkoşa Rum Belediyesi ile ikili ilişkileri hakkında bilgi verirken Avrupa Birliği projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



09/04/2021 14:56