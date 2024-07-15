LTB Başkanı Harmancı, İzmir'de temaslar yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve heyeti İzmir’de temaslarda bulundu. Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe belediyeleri ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, temasları sırasında LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya Meclis Üyesi Ezcan Özsoy, Özlem Ünsal ve Öykü Akcan eşlik etti.

LTB’nin kardeş şehri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Harmancı, önceki dönemde İzmir ile kurulan bağların bu dönemde daha da güçlenmesini, daha somut iş birlikleri yaratılmasını ve böylece Ege ve Akdeniz’in dostluğunun tescil edilmesini arzu ettiğini söyledi.

LTB açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da, Lefkoşa’nın İzmir’i ziyaretinden memnuniyet duyduklarını, bu dönemde Lefkoşa ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Görüşmede, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyokültürel iletişimin yanında, şehir planlaması, çevre sorunları ile mücadele, akıllı kentler yazılım ve teknolojileri, yapay zekâ, şehir tanıtımı ve yerel kalkınma stratejileri gibi konularda işbirliği geliştirmek için hemfikir oldu.

-Harmancı: “Bornova Belediyesi ile iş birlikleri yaparak somut işler ortaya çıkaracağız”

Bornova Belediyesi ziyaretinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, iki belediye arasındaki iş birliği arzusunun önemine değinerek, bu kapsamda somut çalışmaların ortaya çıkacağını kaydetti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de, “Bu iş birliklerinin iki belediye arasında bir kardeşlik köprüsü kuracağına inanıyorum ve somut işler gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dediği aktarıldı.

LTB heyeti, Bornova Belediyesi ziyareti esnasında, Bornova sınırları içerisinde yer alan Arkeolojik Sit Alanı olan Yeşilova Höyüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922 Kurtuluş Günü’nde İzmir’i ilk defa gördüğü ve kahve içtiği yer olarak bilinen Belkahve Ata Anı Evi ve ihtiyaçlı yurttaşların alışverişi için oluşturulmuş olan Doğanlar Kent Market’i ziyaret etti.

-Bayraklı Belediyesi, Konak Belediyesi, Balçova Belediyesi ile KKTC İzmir Başkonsolosluğu’na ziyaret

Harmancı ve heyeti ayrıca, Bayraklı Belediyesi, Konak Belediyesi, Balçova Belediyesi ve KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

Harmancı ve heyeti ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, depremde hayatını kaybedenler için yaptırılmış olan anıtı ziyaret etti.

Temaslar kapsamında, Bayraklı Belediyesi’nin hayata geçirdiği 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı da ziyaret edilerek LTB heyetine bilgiler aktarıldı.

Harmancı, temaslarını Konak Belediyesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Balçova Belediyesi Başkanı Onur Yiğit’i ziyaret ederek tamamladı.