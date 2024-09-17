LTB Başkanı Harmancı: Maddi hasarların tümü giderilecek, sorumluluk bizde

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dereboyu'nda Bir aracın, çalışmalar nedeniyle açılan çukura düşmesinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Harmancı, “Maddi hasarların tümü giderilecektir” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Bugün Dereboyu su kazımızda almış olunan önlemlerin bilinçsizce kaldırılması sonrasında bir araca maddi hasar meydana gelmiştir.

Olayı araştırıyoruz, sorumluluk elbette bizdedir, gerçekten bu iş için çok emek veriyoruz çok da rahatsızlık veriyoruz, en ufak hatanın sonuçlarının ne olabileceğini de görüyoruz.

Maddi hasarların tümü giderilecektir, bu alanda meydana gelen değişikliklerin kendi adımıza fark edilmemesinin değişikliklerden daha büyük bir hata olarak görüyorum ve başkan olarak da kendimi bir fiil sorumlu tutuyorum.

Herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum.