LTB Başkanı Harmancı, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”ne imza koydu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret ederek “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”ne imza koydu.

LTB Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Deniz Altıok ve dernek yetkilileriyle bir araya gelen Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Mülteci Hakları Derneği’nin sekiz yıldır iş birliği içerisinde olduğunu kaydetti.

Bu süreçte karşılıklı odak noktaları yarattıklarını, acil durumlarda derneğin derhal iletişime ve iş birliğine geçebildiği LTB çalışanları bulunduğunu söyleyen Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan veya buradan başka bir ülkeye geçiş yapma sürecindeki mülteci ve sığınmacıların bugüne kadar LTB’nin Kadın Sığınma Evi, Paylaşım Mutfağı ve eğitim desteği gibi sosyal hizmetlerden faydalandırılan öncelikli gruplardan olduğunu ve bu desteğin devam edeceğini kaydetti.

Mehmet Harmancı, mülteci hakları konusunda çok daha güçlü ve sistematik bir döngüye girilmesinin gereklilik olduğuna işaret ederek, “yasal sıkıntıların bizleri aşan boyutları da olmakla birlikte, bu alanda beraber mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Harmancı ziyarette, Mülteci Hakları Derneği tarafından hazırlanan “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”ne de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak imza koydu. “Bu protokolü elbette destekliyoruz. Maddelerin çoğunu da zaten iki dönemdir yetkilerimiz çerçevesinde uyguluyoruz” diyen Harmancı, karşılıklı iş birliği ve yakın iletişimin sürmesini diledi.

Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Deniz Altıok da bugüne kadarki iş birliği ve dayanışma için Harmancı’ya teşekkür etti.

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10/11/2022 13:10