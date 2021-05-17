LTB Başkanı Harmancı Özel Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek okul yetkilileriyle görüştü; zeytin fidanı hediye etti.

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17/05/2021

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LTB Başkanı Harmancı Özel Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek okul yetkilileriyle görüştü; zeytin fidanı hediye etti.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Harmancı’nın ziyaret ettiği eğitim kurumlar şunlar: Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Elita Özel Eğitim Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Spor Federasyonu, Algım Özel Eğitim Merkezi, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Özel Eğitim Vakfı ile İz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

LTB Başkanı Harmancı ziyaretlerde, LTB'nin özel gereksinimli bireylere sunulan ulaşım hizmetinin yanı sıra, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve LTB’nin 2015 yılından beridir yaptığı faaliyetlerle  ilgili  görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, kurumlardan aldıkları geri dönüşleri de en kapsamlı şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Engelliler Haftası’nda genelde istihdam problemi  ile ilgili mesajlar verildiğini,   bireylerin ekonomik hayata katılımının önemli olduğu kaydeden Harmancı, ancak bununla beraber özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımı yönünde de neler yapılabileceğinin  irdelenmesi gerektiğini vurguladı.  

Özel eğitim kurumları ile iş birliklerini artırarak sürdüreceklerini kaydeden Başkan Harmancı, ziyaretler sonucunda hem özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının daha bilinir hale gelmesinin sağlandığını  hem de bu ihtiyaçların giderilmesi için yerel yönetimlerin yaptıklarının üstüne neler konulabileceği konusunda fikir sahibi olduklarını söyledi.

17/05/2021 14:58
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TAGS: Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi
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