LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CHP heyetiyle görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ülkede bulunan Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükcü’den oluşan heyetle görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre görüşmede, Başkan Mehmet Harmancı, CHP heyetine belediyenin tarihçesi, belediyenin yapısı, projeleri ve Kıbrıs meselesi hakkında detaylı bilgiler sunarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Türkiye’de bu yıl gerçekleşen yerel seçimler sonrası oluşan konjoktür ve partisinin yerel yönetim politikalarını aktardı.

Başkan Harmancı, CHP heyetine 20 Ekim’de koşulacak “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonu kayıt masasını da gezdirerek, geliri LTB El Ele Kreşi’nin çalışmalarında kullanılacak maraton hakkında bilgi verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CHP Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve LTB heyetinin çok güzel bir şekilde ağırlandığını kaydeden Harmancı, Torun’a bir kez daha teşekkür etti.

BAŞKAN HARMANCI: “HEM YEREL YÖNETİMLER HEM DE İKİ ÜLKE OLARAK DAHA İLERİYE GİDECEĞİMİZİ UMUYORUM”

Türkiye’de İstanbul’da iki kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde sosyal demokratik belediyecilik anlamında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazandığını ve böylelikle LTB’nin bir kardeş sosyal demokrat belediye daha kazandığını kaydeden Harmancı, “CHP’yi hem yerel seçimlerde gösterdiği büyük başarısından dolayı hem de bu zor dönemlerde sergilediği muhalefet anlayışı dolayısıyla kutluyorum. Umarım hem yerel yönetimler bakımından hem de iki ülke anlamında daha ileriye gidebileceğimiz, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz ortamlar bizi bekler” dedi.

TORUN: “TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 50,8’İ CHP’Lİ BELEDİYELERCE YÖNETİLİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kendilerini kabul ettikleri ve misafirperverliği için Başkan Harmancı’ya çok teşekkür ederek, bir önceki görüşmelerindeki İstanbul belirsizliğinin de ortadan kalktığını ve İstanbul’u da kazanmış olmanın mutluluğuyla Kıbrıs’a geldiklerini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Torun şöyle konuştu:

“Türkiye’de 251 belediyemiz var. Türkiye nüfusunun % 50,8’i CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. Ekonominin % 67’si CHP yönetiminde olan belediyelerin olduğu yerde gerçekleşiyor. Seçim döneminde Türkiye’de önemli bir değişimi ortaya koyduk. Bugün ülkeyi yönetenlerin ayrıştırıcı, ötekileştirci diline karşı birleştirici, bir arada üreten ve paylaşan bir dil ortaya koyduk. Bu dille sağladığımız yereldeki başarı ortamını genele de aktararak yerelden genele iktidarı kurmayı başaracağımıza gönülden inanıyorum. Kardeş cumhuriyetimiz KKTC bizler için çok önemli. Bütün gelişmeyi, bütün iyileşmeyi birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. CHP’li halkçı ve sosyal belediyeciliğin olduğu yerlerde hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek. Herkes harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız. Hizmette ayrıştırma olmayacak. Bir tek gelir seviyesi düşük olan ihtiyaç sahibi insanımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Mahallede kreşler, öğrenci yurtları açmak, okulları ve sağlık hizmetlerini tamamlayarak en iyi şekilde vermek, yeşil alanları alabildiğince arttırmak, ulaşımda ve diğer alanlarda da yaşamı kolaylaştırmak hedefiyle belediyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Her şey güzel oldu ve daha da güzelleri olacak.”

10/10/2019 14:05