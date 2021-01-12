LTB büyük projenin sunumunu paylaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Terminal Bölgesi Kentsel Tasarım Strateji Sunumunu” paydaşlar ile paylaştı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Terminal Bölgesi Kentsel Yenileme/Dönüşüm Projesi ile, Lefkoşa kent merkezinde sosyal yaşamı, çalışma hayatını, kültür ve eğlenceyi, ticaret ve barınmayı kapsayan kamusal açık mekanlarıyla çağdaş bir terminal alanı yaratma hedefleniyor.

Açıklamada, 2017 yılında DAÜ Kent AG ile imzalanan protokol kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte tasarla-yap-işlet-devret ihale yöntemi ile projenin ileriye taşınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Proje detaylarının paylaşıldığı online sunumun önceki gün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sunuma K.T Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, K.T Mimarlar Odası, K.T Elektrik Mühendisleri Odası, K.T İnşaat Mühendisleri Odası, K.T Şehir Plancıları Odası, K.T Peyzaj Mimarları Odası, K.T Ticaret Odası, K.T Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K.T Sanayi Odası, K.T Müteahhitler Birliği, DAÜ Mimarlık, LAÜ Mimarlık, K.T Emlakçılar Birliği, KAR-İŞ, Şehir Planlanma Dairesi, Trafik Dairesi davet edilirken; katılan kurum yetkililerinin fikirlerini ortaya koyduğu belirtildi. Sunumda ayrıca, LTB’nin ilgili şubelerin yetkilileri ve diğer yetkilileri de yer aldı.

Online sunumda ilk konuşmayı LTB Kentsel Tasarım Komisyonu Üyesi, Mimar Safiye Özaltıner yaparak, projeyle ilgili detaylı bilgileri paylaştı.

“BU BÜYÜK PROJEYİ UYGULANABİLİR OLARAK GÖRÜYORUZ”

Sonrasında söz alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun süredir ‘Terminal Alanı’nın gününün çağdaş standartlarına ulaşması için belediye olarak uğraş verdiklerini kaydetti.

Terminal alanının 1986 yılında Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminde inşa edilen, Lefkoşa İmar Planı’nın bir parçası olarak kurgulanan bir yer olduğunu, o tarihten itibaren 35 yıldır şehre hizmet eder bir noktada olduğunu belirten Başkan Harmancı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“O günkü Kuzey Kıbrıs’la bugünkü arasında büyük farklar var, aynı şekilde Lefkoşa’da da bu büyük farklar söz konusudur. 1986 yılında resmi rakamlara göre 2 üniversite vardı, şu an bu sayı 29 oldu. Lefkoşa’daki sayı 11’e ulaşmış vaziyettedir. Aynı şekilde 35 kamu okuluna ulaşılmıştır. Artan nüfus, nüfusa bağlı sanayi ve ticaret nedeniyle de şehir iç göç almaya devam ediyor. Terminal Alanı asli fonksiyonlarını bir ileri taşıyacak noktaya geldi. Bunlara örnek olarak asbest tavana sahip bina ve düzensiz bir park alanı verilebilir. Buna eklenen bir de 2012’deki düzensizliklerin günümüze yansımaları var.”

2014 seçim manifestosunda yap işlet devret modelinde bir kamusal faaliyet alanı sözleri olduğunu belirten Harmancı, kısa bir süre önce devletin kendilerine tahsis koşullarının değişimini sağladıklarını ve bu sayede yeni bir projeye imkan sağladıklarını aktardı.

Gelinen noktada gelişimi mümkün, toplumsal menfaate uygun bir durumun ortada olduğunu, ekonomik şartlar ve COVID-19 pandemisinin belirleyici olacağı bir sürece girildiğini söyleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu tip büyük yatırımların sadece kamu yatırımıyla hayata geçirilemeyeceğini, özel sektörün de katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Harmancı, içerisinde kültür sarayının tamamlanmasının da olduğu büyük ölçekli bu projeyi uygulanabilir olarak gördüklerini, bu amaçla da tüm paydaşlardan teknik bilgiler yanında sosyal ve ekonomik görüşler almaya önem verdiklerini ifade etti.

SUNUM YAPILDI.. TÜM GÖRÜŞLER KAYIT ALTINA ALINDI

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç Dr. Ercan Hoşkara, bölgesel tespitler ve projenin bölgeye katabileceği katma değerle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Hoşkara sunumunda süreç başladığında üniversite çatısı altında öğrencilerin de potansiyelini kullanarak neler yapılabileceğini, proje alternatiflerini durum analizlerine dayandırdıklarını, mimari yarışma projesi mi başka formül mü diye düşünürken, tasarla yap işlet devret ihalesine gidildiğini belirtti.

Bu ihale şeklinin çağdaş bir yöntem olduğunu, bu sayede finans sıkıntısının da aşılabileceğini belirten Hoşkara, ihale sürecinde tasarımın ön yeterlilik koşulu haline dönüşeceğine işaret etti.

Kentsel tasarım, mimari ve mali beklentileri netleştirip kamu zarar görmeden özel sektörün potansiyelini kullanmak ve verimli bir işletme şekli oluşturmanın önemine değinen Hoşkara, taslak olarak çalışmaları tamamladıklarını, paylaşım sürecine geçildiğini, bu noktada paydaşların ve kullanıcıların katılımının önemli olduğunun altını çizdi.

Online sunum kurum yetkililerinin görüşlerinin alınması ve bunların kayıt altına alınmasıyla ile sona erdi.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2021 14:48