LTB çalışanlarının aşılanması Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yapıldı

ads ads ads ads
22/06/2021

ads
ads
ads
LTB çalışanlarının aşılanması Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sektörleri aşılama kararı kapsamı ve Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) yönetimi ile Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) talebi doğrultusunda personel aşılaması tamamlandı. İlk olarak geçtiğimiz aylarda LTB Dayanışma Evi’nde 200’e yakın LTB personelinin aşılanması sonrasında, geriye kalan personelin aşılanması 2 günlük sürede Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Gönüllü olarak aşı olmak isteyen personele Sağlık Bakanlığı’ndan görevli doktor gözetiminde, LTB hemşireleri tarafından aşıları yapıldı. 

22/06/2021 14:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.