LTB çam kese böceğine karşı biyolojik ilaçlamaya başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) doğaya ve insan sağlığına zararı olmayan biyolojik ilaçların kullanıldığı çam kese böceği ile mücadeledeye başladığını duyurdu. Belediye, bu konuda yurttaşlardan başvuru da kabul ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, ilk olarak 6 yıl önce 250 ağaçta başlayan ilaçlamalar, yapılan tespitler çerçevesinde bu yıl 65 noktada 850 ağacı kapsayacak şekilde genişletildi.

Çam ağaçlarına ciddi zarar veren çam kese böceğinin insan ve hayvanlarda ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi reaksiyonlara neden olduğu ifade edilen açıklamada, ekolojik dengeyi bozmadan mücadele etmenin en etkili yollarından olan biyolojik mücadelede uluslararası standartta ilaç ve ekipman kullanıldığı vurgulandı.

-Talepler Alo 185 LTB Çözüm Merkezi’ne iletilebilecek

Doğa ve insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik larvasit türü püskürtme yöntemi ile yapılan ilaçlamaların bu ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İlaçlamalarla ilgili yurttaşların mesai saatleri boyunca 60 85221 numaralı telefondan LTB Çevre Sağlığı Şubesi’ne veya mesai saati dışında Alo 185 LTB Çözüm Merkezi’ne iletebilecekleri kaydedildi.