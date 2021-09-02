LTB Çocuklara Yönelik Şenlik Düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde “Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde hep beraber eğleniyoruz” mottosu ile çocuklara yönelik şenlik düzenliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın 16.00-21.00 ve Cumartesi günü 10.00-21.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

Oyunlar, tiyatro-dans gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, video gösterileri, jimnastik, yoga ve masal okuma gibi etkinliklerin düzenleneceği şenlikte tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı ve Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda tedbirler alınacağı belirtildi.

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02/09/2021 13:03