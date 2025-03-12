LTB, çocuklarla çiçek ekme etkinliği yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 12 Mart Dünya Çiçek Ekme Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklarla çiçek ekme etkinliği yaptı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Marmara Park'taki etkinliğe Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocukları katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Doğayla iç içe geçirilen bu değerli anların, çocuklarımızın geleceğine umut ve ilham vereceğine inanıyorum” diyerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı.