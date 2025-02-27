LTB Ekiplerinin Duyarlılığı Görme Engelli Vatandaşın Hayatını Kurtardı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin Engelsiz Hizmet Birimi ekiplerinin duyarlılığı sayesinde görme engelli bir vatandaşın hayatının kurtarıldığını açıkladı.

Harmancı, ekiplerin rutin hizmetleri sırasında söz konusu vatandaşın keyifsiz halini fark ettiklerini ve durumu takip altına aldıklarını belirtti. İki gün boyunca kendisinden haber alınamayınca polis desteğiyle eve girildiğini ve vatandaşın kendinden geçmiş halde bulunduğunu aktardı.

Başkan Harmancı, “İşine sahip çıkma ve sosyal belediyecilikte ısrar etmek belki de bu amcamızı hayatta tutacak.” ifadelerini kullanarak, özellikle Halk Sağlığı Şubesi’nden Ali Ecesoy ve birim sorumlusu Aykut Paşa başta olmak üzere tüm ekibi gönülden kutladı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan vatandaşın sağlığına kavuşması için dualarını ileten Harmancı, LTB'nin sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.