LTB-EMAA Kış Dönemi Kurslar İçin Kayıtlar Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen kış dönemi kurslar için başvuru süreci başladı.



LTB’den yapılan yazılı açıklamada, başvuruların, 12 Ekim’e kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler bölümüne yapılması gerektiği belirtildi.



Kurslara 13 Ekim’de başlanacağı ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği ifade edildi.



Çocuklar için düzenlenen kursun ücreti 3 buçuk aylık süre için 400 TL, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 150 TL olduğu belirtildi.



KURSLAR



Baskı Resim Kursu

Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz , Yaş: 15 ve üzeri

Kontenjan: 10 Kişi, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi



Desen Kursu

Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Arabahmet Art Studio



Resim Kursu

Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yer: Arabahmet Art Studio, Yaş: 15 ve üzeri



Resim ve Prensipleri

Kurs Sorumlusu:Toya Akpınar , Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Sol Atölye (Baf Sok. Lefkoşa Suriçi), Kontenjan : 10 Kişi



Salı Seramiği

Kurs Sorumlusu: Sinem Ertaner , Yer: Turkuaz Seramik Atölyesi (Arabahmet, Yiğitler Burcu), Kontenjan: 5 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri



İlüstrasyon ve Karakter Tasarımı

Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan: 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri



Fotoğraf ve Fotografik Photoshop

Kurs Sorumlusu: Raif Mehmet Kızıl, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan:10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri



Kostüm Tasarımına Yolculuk

Kurs Sorumlusu: Gökçe Şener , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri



Çocuk Atölyesi

Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler

Cumartesi: 1. Grup 10:00 ile 11:00

2. Grup 11:30 ile 12:30

Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 4-6 ile 7-9



Ben Frida

Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Kontenjan: 14 Kişi, Yaş: 7-9



Ben Picasso

Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 10-14