LTB Engelsiz Sanat Gecesi, 7. kez gerçekleştiriliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Sanat Gecesi, bu akşam 19.00’da KTÖS Salonu’nda 7. kez gerçekleşecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, etkinlik, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran çalışmalara imza atan LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve LTB Gençlik Meclisi tarafından organize edilirken KTÖS de mekan sponsoru olarak katkı koyuyor.

Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim merkezlerinin yıl içinde yapmış oldukları sanata yönelik etkinliklerini sergileyecekleri etkinlik ülkenin farklı şehirlerindeki özel gereksinimli çocukları aynı sahnede bir araya getirmesi açısından da kapsayıcı bir özelliği de bulunuyor.

Etkinlik programı şu şekilde:

LTB Ritm’orkestra – Müzik ve Ritim

Lefkoşa Çocuk Merkezi & Müzik A Sanat Okulu- Piano Dinletisi

Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu - Şiir ve Dans

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi – Koro Dinletisi

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi – Koro Dinletisi

Girne Özel Eğitim Merkezi - Beden perküsyon ve Sahne Şov

Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi – Dans Gösterisi

Algım Özel Eğitim Merkezi - Dans Gösterisi

Özel Eğitim Vakfı (Özev) – Dans Gösterisi

Berto Eğitim Merkezi- Ritim

Mavi Sanat öğrencisi Enes Yeşil - Solo Performans