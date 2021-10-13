LTB ev sahipliğinde 3X3 Lefkoşa heyecanı Merkez Lefkoşa’da başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde ve KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3X3 Basketbol Turnuvası bu akşam oynanan maçlarla başladı. Merkez Lefkoşa’da yer alan turnuvanın açılış akşamına çok sayıda basketbol sever ilgi gösterdi. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuva FIBA’dan onaylı özel bir zeminde oynanıyor.

4 gün sürecek turnuvanın finalleri 16 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak. Elektronik skorboard, canlı yayın gibi teknolojik altyapının yer aldığı turnuvada sağlık kuralları üst düzeyde takip ediliyor. Girişlerde adapass uygulaması, maç oynayacak sporcularda güncel PCR veya antijen aranan organizasyonun açılışında LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit de bulunarak maçları takip ettiler. Yiyecek ve içecek stantlarının da yer aldığı organizasyonda ikinci gün maçları yarın 18.00’de başlayacak.

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13/10/2021 19:12