LTB, Haspolat’ta kanalizasyon çalışmalarına başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, Haspolat bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başlıyor.

Toplam bin 250 metrelik alanda hat döşenecek çalışmalar kapsamında 170 hane kanalizasyon sistemine bağlanacak. Çalışmalarının 3 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Haspolat bölgesi için büyük bir eksiklik olan kanalizasyonun ilk adımlarını oluşturacak çalışmalar Elma Sokak, kısmi Zafer Caddesi, kısmi Barış Caddesi ve Hurma Sokak’ı kapsıyor. Bu çalışma sayesinde, Haspolat’ta sisteme bağlı olmayan sokakların da ilerleyen dönemde sisteme entegre edilmesinin önü açılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi çalışmalara 17 Eylül Çarşamba günü Elma Sokak’tan başlayacak.