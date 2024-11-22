LTB ile Çocuk Onkoloji Servisi’nden ortak çağrı

Sporun ve dayanışmanın başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve hem sportif organizasyon hem de toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasında yarattığı paylaşımcı ruh ile bu alanda öncü olan Ülker Lefkoşa Maratonu için Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi doktor, hemşire, personeli ile minik kahramanlar LTB Kayıt Masası’nda hem kayıt yaptılar hem de LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte maratona katılım çağrısını yinelediler.

Çocuk koşusu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak maraton için hazırlıklar devam ederken, kayıtlar da sporcular ve yurttaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Başkan Harmancı: “Hep Zafere Koştuk bu şehirde. 1 Aralık’ta yine hep beraber başaracağız”

Kayıt işlemlerinde açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bu yıl Bir Hedef koymuyoruz; bir hedefe ortak oluyoruz. Bu yıl kendi zaferimize koşmuyoruz; zafere koşan kahramanlarımızın yanında, onların zaferine koşuyoruz.

Paylaşma ve dayanışma ruhu içerisinde maratondan elde edilecek gelir ile onkoloji servisindeki minik kahramanlarımızın süreçlerine yardımcı olacak tıbbi aletler alınacak. Minik kahramanlarımızın zafer yolculuğunda her zaman yanlarındayız. Eminim ki 1 Aralık Pazar gün ülkenin dört bir yanından binler tek yürek olacak, yine hep beraber başaracağız” dedi.

Dr. Ayşe Sayılı Erenel: “Maraton toplumsal dayanışma ve iş birliğine örnek oluyor. Maratonda buluşmak üzere.”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel de 1 Aralık’ta koşulacak ve kendileri için çok anlamlı olan maratona kayıt yaptırdıklarını ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir kez daha Maratona katılım çağrısını yinelemek istediklerini vurguladı.

Maraton’un sadece bölüme katkı değil toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğinin örneği olduğunu vurgulayan Erenel başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibi olmak üzere maratona katkı koyan ve koyacak olan herkese bir kez daha teşekkür etti ve “Bu maratonun geliri ile alınması hedeflenen cihazlar minik kahramanlarımızın bakım süreçlerinde büyük kolaylıklar sağlayacak. Yalnız olmadığımızı hissettik. Bundan dolayı hem gururlu hem de heyecanlıyız. Bölüm doktorları, hemşireleri, personel ve minik kahramanlarımızla birlikte kayıt yaparak göğüs numaralarımızı aldık. Maratona hazırız. 1 Aralık’ta minik kahramanlarımızla zafere koşacağız. Tüm çabamız minik kahramanlarımız, sağlıklı yarınlar ve sağlıklı nesiller için.” dedi.