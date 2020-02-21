LTB ile EMMA ortak sergisi 24 Şubat'ta açılıyor

2019-2020 kış döneminde gerçekleştirilen “Çocuk Atölyesi” sergisi Pazartesi günü açılacak. 

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21/02/2020

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LTB ile EMMA ortak sergisi 24 Şubat'ta açılıyor

 Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMMA) ortaklığında düzenlenen 2019-2020 kış döneminde gerçekleştirilen “Çocuk Atölyesi” sergisi Pazartesi günü açılacak. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Sanat Merkezi’nde (Belediye Başkanlık Eski Binası) gerçekleştirilecek sergi 24 Şubat'ta saat 18.00’da açılacak.
Açıklamaya göre, serginin açılışını LTB Başkanı Mehmet Harmancı yapacak.
 

21/02/2020 13:48
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