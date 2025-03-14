LTB ile EMO arasında iş birliği protokolü imzalandı

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14/03/2025

LTB ile EMO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, belediyede gerçekleştirilen törende protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile EMO Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan imza koydu.

İmza töreninde, LTB Meclis Üyesi ve EMO Saymanı Buğra Gazioğlu ile EMO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Ulaş da hazır bulundu.

Protokol, iki kurumun düzenleyeceği projeler, eğitimler, paneller, seminerler ve diğer etkinliklerde karşılıklı destek sağlamayı ve Lefkoşa’nın elektrik ve enerji hizmetlerinde sürdürülebilir gelişime katkı sunmayı hedefliyor.

 

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TAGS: LTB ile EMO arasında iş birliği protokolü imzalandı
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