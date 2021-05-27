LTB İle İŞAD’dan İşitme Taraması İçin İş Birliği…

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27/05/2021

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LTB İle İŞAD’dan İşitme Taraması İçin İş Birliği…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) şehirdeki yaşlıların, özel gereksinimli ve ihtiyaçlı bireylerin işitme taramalarının yapılması için iş birliği protokolü imzalandı. 

LTB’den verilen bilgiye göre, protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İŞAD Başkanı Enver Mamülcü imza koydu.

HARMANCI

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin ulaşım, dolaşım, erişilebilirlik ve sosyal yaşama katılım konularında özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunduğunu hatırlatan Başkan Harmancı, bunun yanı sıra LTB Yaşlılar Birimi’nin ise her daim şehirdeki yaşlıların sağlık ve huzurunu sağlama için sorumlulukla çalıştığını söyledi. 

MAMÜLCÜ 

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ise konuşmasında, LTB ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 

Mamülcü, protokol kapsamında şehirdeki yaşlıların, özel gereksinimli ve ihtiyaçlı kişiler, belediye personeli ile birlikte evde işitme taramalarının yapılması ve kulak probleminin yaşanması halinde Devlet Hastanesine sevkine yardımcı olunacağını belirterek, bireylerin kulak-burun-boğaz (KBB) muayenesini yapmalarının sağlanacağını da söyledi.

27/05/2021 16:33
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TAGS: LTB, İŞAD, İşitme Taramas
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