LTB Kadın Sığınma Evi için Kuzey Kıbrıs Turkcell’den örnek iş birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında LTB Kadın Sığınma Evi sakinlerine tahsis edilmek üzere, Kuzey Kıbrıs TURKCELL tarafından ücretsiz olarak kontörlü hatların kullandırılmasını sağlamak amacı ile iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada “Turkcell ile birçok alanda farklı işbirlikleri içerisinde olduklarını ve toplum yararına birçok işe imza attıklarını kaydetti. Harmancı; “Turkcell’in özellikle sosyal sorumluluk projelerimizde önemli katkısı bulunmaktadır ” dedi. LTB’nin 2016 yılından beridir faaliyette olan Kadın Sığınma Evi’ne iki yıldır Turkcell’in desteğini hissetmenin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Harmancı, Lefkoşa Maratonu için de Turkcell ile uzun süreden beridir işbirliği yapıldığını hatırlattı.

Harmancı, LTB Kadın Sığınma Evi’nin şiddet direnişçilerinin yeniden kamusal hayata güvenle dönmesi açısından çok büyük bir önem arz ettiğini belirtirken, yeni Kadın Sığınma Evi’nin de 25 Kasım 2021 tarihinde açılacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise yaptığı konuşmada, LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını, LTB’nin gerek spor alanında gerekse toplumun hassasiyetleri ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde Turkcell’in çok iyi paydaşlarından birisi olduğunu dile getirirken “O anlamda da bu projedede birlikte olmaktan ayrıca büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi. Küçüközdemir, LTB Kadın Sığınma Evi’ne desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi.





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04/11/2021 12:00