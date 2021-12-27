LTB Kızılbaş Parkı oyun alanı Asya Rıdvanoğlu adı ile anılacak

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27/12/2021

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LTB Kızılbaş Parkı oyun alanı Asya Rıdvanoğlu adı ile anılacak

Kızılbaş bölgesinde yapım çalışmaları hızla devam eden park içerisinde yer alacak çocuk oyun alanına trafik kazasında hayatını kaybeden  Asya Rıdvanoğlu’nun isminin verilmesine ilişkin protokol imzaladı.
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Rıdvanoğlu  ailesi adına Çiçek Rıdvanoğlu’nun imza koyduğu protokol çerçevesinde ahşap oturma bankları ve oyuncaklar yerleştirilecek alanın adı “Asya Rıdvanoğlu Oyun Alanı” olacak. 

Aöıklamada, Kızılbaş Parkı’nın  Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılayacağı, şehre ve sakinlerine yeni bir rahat nefes alma imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tümüyle  doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor.

Ayrımsız tüm bireylerin erişimine uygun olarak tasarlanan Kızılbaş Parkı’nda Lefkoşalılar sosyalleşirken, parkın dokusuna ve atmosferine uygun olarak estetik bir anlayışla tasarlanmış kafe ve büfelerde de ülke ve dünya mutfağından lezzetlerle buluşacak.

27/12/2021 14:41
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TAGS: LTB, Kızılbaş Parkı, oyun alanı, Asya Rıdvanoğlu
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