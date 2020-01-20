LTB- LİDER Kış Kampı Düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde Esentepe Kış Kampı düzenleniyor

24 Ocak Cuma günü başlayacak olan kamp 26 Ocak Pazar günü sona erecek

Kamp programı şöyle:

Cuma program: izciler saat 14:00 da Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanacak otobüs 14:30 da hareket edecektir.

Pazar Esentepe’den 13:00 da hareket edecek. Lefkoşa Otobüs Terminaline 14:00 de izciler aranacaktır.

LTB LİDER ESENTEPE İZCİ KAMPI İHTİYAÇ LİSTESİ

En az 3 yedek iç çamaşırı

En az 3 klasik uzun çorap (Bilekten ve bilek altı çorap olmaz)

Banyo veya el havlusu

Polar veya hırka (Kampımız akşamları serin olmaktadır)

Araziye uygun bot veya spor ayakkabı

Tırnak makası

Tarak

Diş fırçası ve macunu

Sabun

Terlik

1 Adet Kirli Poşeti

Küçük el feneri

Pijama

Yedek Eşofman Takımı (siyah veya lacivert)

Kalem ve defter

Düdük

Yedek para

Çakmak, kibrit

Çok amaçlı izci çakısı

Çatal kaşık bıçak ve yıkanabilir cam olmayan tabak

Kol saati

Telsiz ve yedek pili (varsa)

Alın feneri yedek pilli

Küçük sırt çantası (içerisinde atıştırmalık yemiş türü yiyecekler )

Matara veya termos

Varsa kullanılması gereken ilaçlar (lider izci liderlerine teslim edilecek)

Yağmurluk *

Güneş Gözlüğü *

Müzik aleti çalabiliyorsa, enstrüman*

El ve yüz kremi*

Çarşaf *

Battaniye

Yastık

İzci ipi ve tesislik ipler

20/01/2020 17:34