LTB- LİDER Kış Kampı Düzenliyor
20/01/2020
HK
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Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde Esentepe Kış Kampı düzenleniyor
24 Ocak Cuma günü başlayacak olan kamp 26 Ocak Pazar günü sona erecek
Kamp programı şöyle:
Cuma program: izciler saat 14:00 da Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanacak otobüs 14:30 da hareket edecektir.
Pazar Esentepe’den 13:00 da hareket edecek. Lefkoşa Otobüs Terminaline 14:00 de izciler aranacaktır.
LTB LİDER ESENTEPE İZCİ KAMPI İHTİYAÇ LİSTESİ
- En az 3 yedek iç çamaşırı
- En az 3 klasik uzun çorap (Bilekten ve bilek altı çorap olmaz)
- Banyo veya el havlusu
- Polar veya hırka (Kampımız akşamları serin olmaktadır)
- Araziye uygun bot veya spor ayakkabı
- Tırnak makası
- Tarak
- Diş fırçası ve macunu
- Sabun
- Terlik
- 1 Adet Kirli Poşeti
- Küçük el feneri
- Pijama
- Yedek Eşofman Takımı (siyah veya lacivert)
- Kalem ve defter
- Düdük
- Yedek para
- Çakmak, kibrit
- Çok amaçlı izci çakısı
- Çatal kaşık bıçak ve yıkanabilir cam olmayan tabak
- Kol saati
- Telsiz ve yedek pili (varsa)
- Alın feneri yedek pilli
- Küçük sırt çantası (içerisinde atıştırmalık yemiş türü yiyecekler )
- Matara veya termos
- Varsa kullanılması gereken ilaçlar (lider izci liderlerine teslim edilecek)
- Yağmurluk *
- Güneş Gözlüğü *
- Müzik aleti çalabiliyorsa, enstrüman*
- El ve yüz kremi*
- Çarşaf *
- Battaniye
- Yastık
- İzci ipi ve tesislik ipler