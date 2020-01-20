LTB- LİDER Kış Kampı Düzenliyor

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20/01/2020
HK

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LTB- LİDER Kış Kampı Düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde Esentepe Kış Kampı düzenleniyor

24 Ocak Cuma günü başlayacak olan kamp 26 Ocak Pazar günü sona erecek

Kamp programı şöyle:

Cuma program: izciler saat 14:00 da  Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanacak otobüs 14:30 da hareket edecektir.

Pazar Esentepe’den 13:00 da hareket edecek.  Lefkoşa Otobüs Terminaline 14:00 de izciler aranacaktır.

     LTB LİDER ESENTEPE İZCİ KAMPI İHTİYAÇ LİSTESİ

  • En az 3 yedek iç çamaşırı
  • En az 3 klasik uzun çorap (Bilekten ve bilek altı çorap olmaz)
  • Banyo veya el havlusu
  • Polar veya hırka (Kampımız akşamları serin olmaktadır)
  • Araziye uygun bot veya spor ayakkabı
  • Tırnak makası
  • Tarak
  • Diş fırçası ve macunu
  • Sabun
  • Terlik
  • 1 Adet Kirli Poşeti
  • Küçük el feneri
  • Pijama
  • Yedek Eşofman Takımı (siyah veya lacivert)
  • Kalem ve defter
  • Düdük
  • Yedek para
  • Çakmak, kibrit
  • Çok amaçlı izci çakısı
  • Çatal kaşık bıçak ve yıkanabilir cam olmayan tabak
  • Kol saati
  • Telsiz ve yedek pili (varsa)
  • Alın feneri yedek pilli
  • Küçük sırt çantası (içerisinde atıştırmalık yemiş türü yiyecekler )
  • Matara veya termos
  • Varsa kullanılması gereken ilaçlar (lider izci liderlerine teslim edilecek)
  • Yağmurluk *
  • Güneş Gözlüğü *
  • Müzik aleti çalabiliyorsa, enstrüman*
  • El ve yüz kremi*
  • Çarşaf *
  • Battaniye
  • Yastık
  • İzci ipi ve tesislik ipler
20/01/2020 17:34
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TAGS: lider, izci, esentepe, kış kampı
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