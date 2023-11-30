LTB STÖ Çalıştayı düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) stratejik plan çalışmaları kapsamında, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SiTi) organizasyonuyla Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) çalıştayı düzenliyor.

Lefkoşa Stratejik Planlama STÖ Çalıştayı 2 Aralık Cumartesi günü 09.30-17.00 saatleri arasında KTÖS salonunda gerçekleşecek.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, stratejik plan çalışmalarına ilişki değerlendirmede bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2023 yılının yaz aylarında çalışmalara başladıklarını belirterek, hem kurum içi, hem de kurum dışı veri toplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu verilerin bilimsel analizinden çıkan sonuçların LTB’nin önümüzdeki 3 yılını şekillendirecek stratejik plana yol göstereceğini ifade eden Harmancı, “Amacımız bilimsel yaklaşım ve katılımcılıkla şekillenmiş, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan bir stratejik plan hazırlamaktır. Toplumun her kesiminin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alan, aynı zamanda da gerçekçi ve uygulanabilir olan bir 3 yıllık plan için çalışıyoruz” dedi.

Harmancı, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin yürüttüğü ve sivil toplumun karar alma süreçlerine etkin katılımını hedefleyen kampanya kapsamında hazırlanan katılım standartlarını uygulamayı taahhüt ettiğini hatırlattı ve “Stratejik planlama sürecine doğrudan katılımı sağlayacak bu çalıştayın etkin katılım anlamında önemli bir örnek olacağına inanıyorum” dedi.

Harmancı ayrıca Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’ne üstlendikleri bu rol için teşekkür etti ve başkentin geleceğine yön vermek isteyen tüm sivil toplum örgütlerini çalıştaya davet etti.

Daha fazla bilgi ve kayıt yapmak için 0533 874 01 90 numaralı telefondan SiTi yetkililerine ulaşılabiliyor.