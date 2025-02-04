LTB Şubat Tatili Çocuk Etkinlikleri, ''Karagöz Gizli Hazine'' ile devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), LTB Şubat Tatili Çocuk Etkinlikleri programı kapsamında, çocuklara yönelik düzenlediği, eğlenceli ve eğitici etkinlikler devam ediyor.

Belediye’den verilen bilgiye göre, 4 yaş ve üzeri çocuklar için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikte, İzel Seylani'nin sahneye taşıdığı geleneksel gölge oyunu "Karagöz Gizli Hazine", kültürel mirası tanıtırken, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Program kapsamındaki diğer etkinlikler şöyle:

Karagöz Gizli Hazine: Bugün saat 18.00, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu. 4 yaş ve üzeri

Uçan Bisiklet (Çocuk Oyunu): 7 Şubat Cuma 18.00, 8 Şubat Cumartesi 16.00 4 yaş ve üzeri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Gökkuşağı Kurabiye Atölyesi Eğitmen - Gizem Miralay Serdar 5 Şubat Çarşamba, saat:10.00-12.00. 6- 12 Yaş Merkez Lefkoşa

Seramik Mozaik Atölyesi: Eğitmen - Ayhatun Ateşin. 6 Şubat Perşembe, saat:10.00-12.00. 6-12 Yaş. Yer - Alashia Sanat Atölesi

Ebeveyin Katılımcı Teraryum Atölyesi: Eğitmen - Aycan Akçın. 6 Şubat Perşembe, saat:14.00-16.00. 4-10 yaş arası

Merkez Lefkoşa

Ebru Sanatı Atölyesi: Eğitmen - Ülviye Karabaşak 10 Şubat Pazartesi, saat:10.00-12.00 Merkez Lefkoşa 5-9 Yaş

Etkinlik ve kurslara kayıtlar www.gisekibris.com web sitesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılıyor.

Özel gereksinimli çocuklar için Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi

Eğitmen - Merve Borova: 10 Şubat Pazartesi, 10:00-12:00 (6-8 yaş), 12 Şubat Çarşamba, 10:00-12:00 (9-11 yaş)

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi

Science For Kids ile Eğlenceli Bilim: 11 Şubat Salı, saat:16.00-18.00, Merkez Lefkoşa, 6-10 Yaş