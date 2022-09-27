LTB: Tüm kurum ve kuruluşlar Anayasa ve yasalara uygun işlem yapmalı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin yapım çalışmalarının başlamadan önce yasal olarak uyulması gereken prosedürleri ayrıntılı şekilde KKTC Cumhurbaşkanlığı’na iletildiğini belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’ne ilişkin kamuoyuna yansıyan konularla ilgili belediyenin yasal sorumlulukları hakkında KKTC Cumhurbaşkanlığı’na iletmiş olduğu yazı ile ilgili açıklamada bulundu.

LTB’den yapılan açıklamada bahsi geçen alanda yapım çalışmalarına başlamadan önce yasal olarak uyulması gereken prosedürlerin ayrıntılı şekilde KKTC Cumhurbaşkanlığı’na iletildiği belirtildi.

-"Tüm kurum ve kuruluşlar Anayasa ve yasalara uygun işlem yapmalı"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların anayasa ve yasalara tamamen uygun şekilde çalışma ve işlem yapması gerekmektedir. Buna da eksiksiz riayet etmesi gereken kurumların başında KKTC Cumhurbaşkanlığı gelmektedir. Bizler Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, konuya ilişkin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile de iletişim içerisindeyiz ve sürecin iş birliği içerisinde birlikte takip edilmesi konusunda hemfikiriz. Bu noktada KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan beklentimiz ülkedeki tüm kurum, kuruluş ve bireylerin uymak zorunda oldukları yasal prosedürleri eksiksiz yerine getirmesi ve hukuk dışına asla çıkılmamasıdır. Belediyemiz, bugün KKTC Cumhurbaşkanlığı’na yazılı olarak da ayrıntılı şekilde ilettiği yasal prosedürlere uyulmaması durumunda, yasanın belediyeye tanıdığı hakları kullanmak durumdadır” dedi.

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27/09/2022 15:31