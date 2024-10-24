LTB, Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mersin Yenişehir Belediyesi’nin davetiyle Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katıldı. Bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne Lefkoşa Türk Belediyesi’ni temsilen, LTB Meclis Üyesi Buğra Gazioğlu ve “21 Dance Crew” dans ekibi katıldı. Binlerce ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen festivalde müzisyenler, ressamlar, dans grupları, performans ve grafiti sanatçıları yeteneklerini sergiledi, Mersinlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Türkiye’nin farklı kentlerinden ve ülkemizden sanatçıları buluşturdu. Mersin’in en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağı’nda düzenlenen festivalde sahne alan 21 Dance Crew ekibinin gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

LTB Meclis üyesi Buğra Gazioğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Mersin Yenişehir Belediyesi’nin 6 Şubat depremi sonrasında LTB ekiplerinin Hatay’a transferleri konusunda büyük destek verdiğini de hatırlatan Gazioğlu, Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit de LTB’nin festivale katılımından mutluluk duyduklarını belirtti.

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