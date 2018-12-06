LTB Uyardı: Sanayi Bölgesindeki Araçlarınızı Çekin

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugün öğlen itibarıyla etkisini arttırması beklenen kötü hava koşullarına karşı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde açıkta bulunan ve park edilmiş araçların kaldırılması çağrısı yaptı.

LTB’den yapılan açıklamada, dün gece saat 23.00’ten beri Gönyeli Barajı’nın taşmasıyla derelerde seviyenin oldukça yükseldiği belirtilerek, gece ilk saatlerden itibaren LTB personelinin sahada kontrol ve müdahale yaptığı, deredeki seviyenin arkadan gelecek yağmurla taşma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Yurttaşlardan dere kenarlarında bulunan araçlarını ivedi olarak dereden uzağa kaldırılması istendi.

ALO 185

Oluşacak olumsuz durumlara karşı 24 saat hizmet verecek LTB, acil durumlarda vatandaşların ALO 185 Çözüm Hattı ve 2285221 numaralarını arayabileceğini de duyurdu.