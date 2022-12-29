LTB ve Gönyeli Belediyesi arasındaki dava sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı; Gönyeli Belediyesi‘nin kanalizasyon sitemini LTB üzerinden kullanarak herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin kamu davasının LTB lehine sonuçlandığını duyurdu. Karara göre Gönyei Belediyesi LTB'ye 20 Milyon TL ödeyecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı şunları söyledi

“Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yürütülen davada herhangi bir kamu kurumunun, Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası’na göre kamu borçlusu sayılıp sayılamayacağı (bize göre evet, karşı tarafa göre hayır) mahkememizin bugün açıkladığı karara göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iddiasının geçerliliği yönünde sonuçlanmıştır.

Umarım uzun zamandır kanalizasyon sisteminin LTB üzerinden kullanılarak herhangi bir ücret (arıtma ve taşıma) ödenmemesi ve bunun yarattığı sonuçlar, bu kararın gereklerini (icra) yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir. (Yaklaşık 20 milyon Türk Lirası).

Bizim görevimiz Lefkoşa’nın her türlü hakkını hukuk mücadelesi vererek aramaktır ama diyalog ve uzlaşı ile çözülmeyecek konu da yoktur.

Dava konusunda her zaman olduğu gibi bizlere her zaman herhangi bir profesyonel boyutu olmadan büyük destek sağlayan sevgili Hüseyin Malyalı ve belediye avukatlarımızın tümüne ve mahkemede sevgili Hüseyin Malyalı ile birlikte çalışan belediye avukatımız Tülin Sabri’ye teşekkürlerimi sunarım.”

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29/12/2022 12:32